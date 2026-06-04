किसके नाम पर रखा गया बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय का नाम? इसके पीछे छिपी आजादी के संघर्ष की कहानी

Barkatullah University Name Changed: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित Barkatullah University लाखों विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। लेकिन एक दिन पहले ही इसका नाम बदलकर वाग्देवी विश्वविद्यालय नाम पर मंजूरी मिल गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा पहली बार नहीं है। इस मंजूरी से पहले भी एक बार और भोपाल के इस विश्वविद्यालय का नाम बदला गया था। हालांकि जो नाम अब बदला गया है, 'बरकतउल्लाह' (Barkatullah University) यह नाम ऐसा है जो भोपाल से लेकर देशभर में जाना जाता है। लेकिन क्या इस विश्वविद्यालय के नाम के पीछे छिपी कहानी आप जानते हैं? बता दें कि बहुत कम लोग ये जानते हैं। क्या आप जानते हैं आखिर कौन थे बरकतउल्लाह, जिनके सम्मान में भोपाल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय रखा गया था? यह कहानी केवल एक विश्वविद्यालय के नाम की नहीं है, बल्कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के उस अध्याय की है, जो अक्सर मुख्यधारा के इतिहास में कम नजर आता है।