World Environment Day से पहले सुकून देने वाली खबर, देशभर के लिए मिसाल बनी इंदौर की ये कॉलोनी

World Environment Day 2026: जल संकट, बढ़ते कचरे और प्रदूषण जैसी चुनौतियों के बीच शहर की परमाणु नगर कॉलोनी एक ऐसी मिसाल बनकर उभरी है, जहां पर्यावरण संरक्षण केवल चर्चा का विषय नहीं, बल्कि दैनिक जीवन का हिस्सा है। 68 परिवारों वाली इस कॉलोनी ने सामूहिक प्रयासों से खुद को एक 'ग्रीन मॉडल' और 'जीरो वेस्ट कॉलोनी' के रूप में विकसित किया है। कॉलोनी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां उत्पन्न होने वाले अधिकांश कचरे का निपटान कॉलोनी परिसर में ही कर लिया जाता है। World Environment Day से पहले Indore की यह खबर जहां सुकून देने वाली है कि लोग जागरूक हो रहे हैं, वहीं देशवासियों के लिए प्रेरणा बनकर सवाल पूछ रही है क्या आप भी हुए हैं Aware?