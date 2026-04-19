मिनटों में होगा भोपाल से ओरछा तक का सफर, हेलीकॉप्टर सेवा शुरू, यहां से करें बुकिंग

MP News:मध्य प्रदेश की राजधानी से चंदेरी होते हुए धर्मनगरी ओरछा तक के लिए रविवार को हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के स्टेट हैंगर से पीएमश्री हेली पर्यटन सेवा के अंतर्गत नए सेक्टर भोपाल-चंदेरी-ओरछा हेलीकॉप्टर सेवा Bhopal -Chanderi-Orchha Helicopter Service) का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ओरछा में राजा के रूप में विराजमान हैं भगवान श्रीराम, के दर्शन के लिए ओरछा तक पुष्पक विमान की व्यवस्था की गई है। सीएम ने इस दौरान यात्रियों को बोर्डिंग पास प्रदान किए और हेलीकॉप्टर को झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में अशोकनगर के प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला, भोपाल महापौर श्रीमती मालती राय तथा फ्लाई ओला के श्री एस.राम ओला उपस्थित थे।