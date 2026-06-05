कांग्रेस ने तमाम दिग्गजों से किया किनारा, एमपी से मीनाक्षी नटराजन जाएंगी राज्यसभा

MP Congress- मध्यप्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर दोनों प्रमुख पार्टी में हलचल बढ़ गई है। मप्र में जून में राज्यसभा की 3 सीटें खाली हो रहीं हैं। खाली हो रही इन सीटों में से एक सीट कांग्रेस की है जिसके लिए पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने मप्र की राज्यसभा सीट से मीनाक्षी नटराजन को उच्च सदन भेजने का निर्णय लिया है। राहुल गांधी के कोर टीम की सदस्य रहीं मीनाक्षी छात्र राजनीति से लोकसभा तक पहुंच चुकी हैं। वर्तमान में वे तेलंगाना कांग्रेस की प्रभारी हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ इसे संगठन में बदलाव का संकेत मान रहे हैं।