एमपी में निकायों के 13 अधिकारियों-कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई, CMO का हुआ डिमोशन

Action on MP Government Officers (source: patrika)
Action on MP Government Officers: मध्य प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों में विपात्तीय अनियमितताओ के मामलों में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभागीय जांच के बाद 13 अधिकारियों और कर्मचारियों को विभाग ने दोषी पाया है। इनके विरुद्ध पदावनति, वेतनवृद्धि रोकने और अनिवार्य सेवानिवृत्ती जैसे सख्त एक्शन लिए गए। नगरीय प्रशासन आयुक्त संकेत भोंडवे ने सोयतकलां नगर परिषद, जिला आगर मालवा में तत्कालीन सीएमओ अशोक कुमार पांचाल को शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने का दोषी मानते हुए राजस्व निरीक्षक से पदावनत कर उप राजस्व निरीक्षक बनाया है। वहीं संचालनालय के यांत्रिकी प्रकोष्ठ में पदस्थ शेखर ठाकुर को अनुशासनहीनता पर अनिवार्य सेवानिवृत्ती दी गई है।
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