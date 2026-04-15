गोरस मोबाइल ऐप: अब एक क्लिक पर मिलेगा पशुपालन का वैज्ञानिक समाधान, गजब होगा फायदा

कटनी. जिले में पशुपालकों की आय बढ़ाने और दुग्ध उत्पादन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने पहल कर रहा है। सरकार के नेतृत्व में तैयार किया गया ‘गोरस मोबाइल ऐप’ अब पशुपालकों के लिए गेमचेंजर साबित होने जा रहा है। यह ऐप पशुओं के आहार, स्वास्थ्य और उत्पादन से जुड़ी समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक तरीके से घर बैठे उपलब्ध कराएगा।

जिले में एक करोड़ से अधिक गाय और भैंसों का पालन किया जा रहा है, लेकिन अभी भी अधिकांश पशुपालक पारंपरिक तरीकों से पशुओं को आहार देते हैं। इसके कारण पशुओं को संतुलित पोषण नहीं मिल पाता, जिससे दूध उत्पादन में 20 से 30 प्रतिशत तक की कमी देखी जाती है। इसके अलावा देर से हीट में आना, गर्भधारण में कठिनाई और बार-बार हीट जैसी समस्याएं भी सामने आती हैं। अब ‘गोरस मोबाइल ऐप’ इन सभी समस्याओं का समाधान देने के लिए तैयार है। बता दें कि ‘गोरस मोबाइल ऐप’ न केवल तकनीक को गांव-गांव तक पहुंचाएगा, बल्कि पशुपालन को लाभकारी व्यवसाय बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।