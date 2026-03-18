14 दिन में करोड़ों की वसूली का दबाव, विभागों में टारगेट पूरा करने की जंग, इन विभागों में घमाशान

वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों में जहां एक ओर राजस्व वसूली का दबाव है, वहीं दूसरी ओर कई विभागों पर ऋण वितरण का लक्ष्य पूरा करने का भी दबाव बढ़ गया है। बैंक, क्रेडिट संस्थान और आदिवासी वित्त एवं विकास निगम सहित अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़े विभाग हितग्राहियों को ऋण बांटने में जुटे हैं। अधिकारी गांव-गांव पहुंचकर लोगों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हालांकि कई मामलों में जल्दबाजी में दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी की जा रही है, जिससे बाद में विवाद की स्थिति बन सकती है। इस दोहरी चुनौती के बीच प्रशासन के सामने संतुलन बनाए रखना बड़ी जिम्मेदारी बन गया है। उद्योग विभाग मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में 160 का लक्ष्य तय किया गया था, 185 याने कि 115 प्रतिशत वितरण हो गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना में 663 लोगों को टूल किट दिए गए हैं। इसमें 2 हजार प्रकरण भेजे गए थे, कम लोग ही लाभान्वित किए गए हैं। इसी प्रकार भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना में 69 में से 69 का लक्ष्य पूरा हो गया है। भगवान बिरसामुंडा स्वरोजगार योजना में 21 में 17 प्रकरण, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना में 104 में 40, संत रविदास स्वरोजगार योजना में 27 में से 21 प्रकरण सहित अन्य योजनाओं में विभाग पीछे है।