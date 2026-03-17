बोर्ड कॉपियों के मूल्यांकन में सुस्ती: 10वीं की केवल 29 प्रतिशत कॉपियां हुईं चेक

कटनी. माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन में जिले में सुस्ती देखने को मिल रही है। शहर के उत्कृष्ट विद्यालय में बोर्ड कॉपियों की जांच के लिए मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है, जहां अब तक लगभग एक लाख उत्तरपुस्तिकाएं पहुंच चुकी हैं। इसके बावजूद कॉपियों की जांच की गति धीमी बनी हुई है। जानकारी के अनुसार कक्षा 10वीं की केवल 29 प्रतिशत और कक्षा 12वीं की 61 प्रतिशत उत्तरपुस्तिकाओं का ही अब तक मूल्यांकन हो पाया है। खासकर 10वीं कक्षा की कॉपियों की जांच सबसे पीछे चल रही है, जिससे मूल्यांकन कार्य में देरी की आशंका बढ़ गई है।

मूल्यांकन कार्य में देरी का मुख्य कारण कई शिक्षकों का कॉपियां जांचने के लिए केंद्र पर नहीं पहुंचना बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कई शिक्षकों की ड्यूटी लोकल परीक्षाओं और अन्य प्रशासनिक कार्यों में लगी हुई है, जिसके कारण वे मूल्यांकन कार्य के लिए उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। इस स्थिति के कारण संबंधित शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। विभाग द्वारा केवल नोटिस जारी करने की औपचारिकता निभाई जा रही है, जिससे शिक्षकों की मनमानी जारी है और मूल्यांकन कार्य प्रभावित हो रहा है।