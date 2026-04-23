दुस्साहस: नकली माइनिंग अफसर बनकर रोके ट्रक, बिना टीपी-ओवरलोड बताकर कर रहे थे अवैध वसूली

कारोबारी के अनुसार आरोपियों ने वाहन चालक को डराते हुए कहा कि वाहन में गड़बड़ी मिलने पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद कथित तौर पर आरोपियों ने मामला रफा-दफा करने के बदले 35 हजार रुपए की मांग की। जब चालक ने रुपए देने से इनकार किया तो आरोपियों ने वाहन को जबरन रोक लिया और थाने ले जाने की धमकी देने लगे। सूचना मिलने पर कारोबारी गिरीश बड़गैंया मौके पर पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां मौजूद तीन से चार युवकों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और गाली-गलौज करते हुए वाहन जब्त करने की धमकी दी। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि एक युवक ने अपना नाम अंकुश शुक्ला बताया और खुद को कोतवाली थाना का सिपाही बताया। आरोप है कि उसने वाहन को थाने ले जाने की कोशिश भी की। बाद में समझाइश और रुपए देने का आश्वासन मिलने पर वाहन को छोड़ा गया।