कटनी में मौत बनकर दौड़ा ओवरलोड हाइवा, बस से भिड़ंत में 3 की मौत, 29 घायल

कुठला थाना प्रभारी अखिलेश दाहिया ने बताया कि हादसे में तीन लोगों की मौत हुई है। हादसे में किशन कोल (30) निवासी कुसमा, नीलम प्रजापति (26) निवासी झिरिया और राजू चौधरी (30) निवासी खरखरी की मौत हो गई। मृतकों में एक पुरुष और दो महिलाएं शामिल हैं। मृतकों की पहचान और उनके परिजनों को सूचना देने की प्रक्रिया जारी है। वहीं घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। हादसे की खबर मिलते ही जिला अस्पताल में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। कई एम्बुलेंस मौके पर भेजी गईं और घायलों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। चिकित्सकों के अनुसार कुछ घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनका गहन उपचार किया जा रहा है।