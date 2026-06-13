रीवा-भोपाल एक्सप्रेस में लूट, कटनी में चलती ट्रेन से 10 लाख के आभूषण से भरा बैग ले भागा नकाबपोश

Rewa-Bhopal Express : रेल यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। मध्य प्रदेश के कटनी रेलवे स्टेशन से रवाना होने के कुछ ही देर बाद रीवा - भोपाल एक्सप्रेस में एक नकाबपोश बदमाश ने महिला यात्री का पर्स झपट लिया और चलती ट्रेन से कूदकर फरार हो गया। पर्स में करीब 10 लाख रुपए मूल्य के सोने - चांदी के आभूषण, नकदी, मोबाइल और जरूरी दस्तावेज रखे थे। घटना के बाद ट्रेन में हड़कंप मच गया और यात्रियों में दहशत फैल गई।