इस जिले से विदेश जाने के लिए जबलपुर-सतना व सागर के काट रहे चक्कर, समय और पैसे की दोहरी मार

कटनी. औद्योगिक, खनिज और व्यापारिक गतिविधियों के लिए प्रदेश में पहचान रखने वाला कटनी जिला आज भी बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रहा है। जिले को अब तक न तो हवाई पट्टी की सौगात मिल सकी है और न ही पासपोर्ट सेवा केंद्र जैसी आवश्यक सुविधा। इससे न केवल आम नागरिक बल्कि व्यवसायिक वर्ग भी खासा परेशान है।

कटनी को रेलवे का बड़ा जंक्शन होने का गौरव प्राप्त है, लेकिन हवाई कनेक्टिविटी के मामले में यह जिला पूरी तरह पिछड़ा हुआ है। हालात यह हैं कि यहां के लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए भी दूसरे जिलों का रुख करना पड़ता है। विदेश यात्रा या व्यवसाय के लिए पासपोर्ट बनवाना अब जरूरत बन चुका है, लेकिन जिले में सुविधा न होने से लोगों को जबलपुर, सतना, भोपाल या सागर तक जाना पड़ता है।