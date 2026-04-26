शर्मनाक! MP में महिला से धुलवाई एम्बुलेंस, पति की उल्टी करवाई साफ, VIDEO

मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात करेला बरही में रहने वाले एक 32 वर्षीय युवक की सडक़ दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें तत्काल 108 एंबुलेंस क्रमांक सीजी 04 एनवी 6385 के माध्यम से जिला अस्पताल लाया गया। रास्ते में घायल युवक की हालत बिगड़ती गई और उसे उल्टियां होने लगीं, जिससे एंबुलेंस गंदी हो गई। अस्पताल पहुंचते ही जहां एक ओर डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए इलाज शुरू किया, वहीं दूसरी ओर बाहर खड़ी उसकी पत्नी को एक अलग ही परीक्षा से गुजरना पड़ा। एंबुलेंस कर्मचारी ने महिला को ही वाहन की सफाई करने के लिए मजबूर किया। पति की गंभीर स्थिति और मानसिक तनाव के बीच महिला ने मजबूरी में एंबुलेंस पर पानी डालकर उसे साफ किया।