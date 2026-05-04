नेशनल हाईवे-40 पर दर्दनाक हादसा, पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, एक युवक की मौत, पांच गंभीर

हादसे के घायलों में 19 वर्षीय वेद सोनी पिता रमाकांत सोनी, निवासी आजाद चौक, 20 वर्षीय कृष्णा शर्मा पिता अखिलेश शर्मा निवासी सूर्या होटल के पास बस स्टैंड, 20 वर्षीय संभव सोनी पिता अमित सोनी निवासी पुरानी बस्ती, 20 वर्षीय रत्नेश धुरिया पिता आनंद प्रकाश धुरिया निवासी पुरानी बस्ती, 22 वर्षीय प्रथम और आदित्य लारिया पिता नीरज लारिया निवासी पुरानी बस्ती शामिल हैं। घटना की सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। डॉक्टरों के अनुसार, सभी घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है।