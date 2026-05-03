मासूम सपनों पर शादी का बोझ: छह वर्षों में 41 बाल विवाह रोके गए, फिर भी गुपचुप तरीके से जारी हैं प्रयास

कटनी. बचपन वह उम्र होती है, जब हाथों में किताबें, खिलौने और सपने होने चाहिए, लेकिन समाज की कुरीतियां कई बेटियों से उनका बचपन छीन लेती हैं। जिले में तमाम जागरूकता अभियानों और कानूनी सख्ती के बावजूद बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हो सकी है। खासकर अक्षय तृतीया और अबूझ मुहूर्त जैसे अवसरों पर बड़ी संख्या में विवाह आयोजित होते हैं, जिनमें कई बार नाबालिग बच्चों की शादी कराने के प्रयास भी सामने आते हैं।

महिला एवं बाल विकास विभाग तथा महिला सशक्तिकरण विभाग लगातार बाल विवाह रोकने के लिए अभियान चला रहे हैं। विभागीय आंकड़ों के अनुसार बीते छह वर्षों में जिले में 41 बाल विवाह रुकवाए गए हैं। हालांकि यह आंकड़ा इस बात की ओर इशारा करता है कि समाज के एक हिस्से में आज भी बाल विवाह को लेकर मानसिकता नहीं बदली है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक दबाव बाल विवाह के प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। कई परिवार बेटियों को बोझ समझते हुए कम उम्र में उनकी शादी कर देना चाहते हैं। वहीं कुछ मामलों में सामाजिक परंपराओं और रिश्तेदारों के दबाव के चलते भी माता-पिता ऐसा कदम उठा लेते हैं।