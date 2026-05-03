3 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

मासूम सपनों पर शादी का बोझ: छह वर्षों में 41 बाल विवाह रोके गए, फिर भी गुपचुप तरीके से जारी हैं प्रयास

जिले में अब भी जिंदा है बाल विवाह की कुप्रथा, अभिभावक कर रहे हैं बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, सूचना पर प्रशासन ने रुकवाए विवाह, समाझइश देकर बताए दुष्प्रभाव, तो दोनों पक्षों ने टाली शादियां

3 min read
Google source verification

कटनी

image

Balmeek Pandey

May 03, 2026

कटनी. बचपन वह उम्र होती है, जब हाथों में किताबें, खिलौने और सपने होने चाहिए, लेकिन समाज की कुरीतियां कई बेटियों से उनका बचपन छीन लेती हैं। जिले में तमाम जागरूकता अभियानों और कानूनी सख्ती के बावजूद बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हो सकी है। खासकर अक्षय तृतीया और अबूझ मुहूर्त जैसे अवसरों पर बड़ी संख्या में विवाह आयोजित होते हैं, जिनमें कई बार नाबालिग बच्चों की शादी कराने के प्रयास भी सामने आते हैं।
महिला एवं बाल विकास विभाग तथा महिला सशक्तिकरण विभाग लगातार बाल विवाह रोकने के लिए अभियान चला रहे हैं। विभागीय आंकड़ों के अनुसार बीते छह वर्षों में जिले में 41 बाल विवाह रुकवाए गए हैं। हालांकि यह आंकड़ा इस बात की ओर इशारा करता है कि समाज के एक हिस्से में आज भी बाल विवाह को लेकर मानसिकता नहीं बदली है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक दबाव बाल विवाह के प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। कई परिवार बेटियों को बोझ समझते हुए कम उम्र में उनकी शादी कर देना चाहते हैं। वहीं कुछ मामलों में सामाजिक परंपराओं और रिश्तेदारों के दबाव के चलते भी माता-पिता ऐसा कदम उठा लेते हैं।

चार वर्षों में रोके गए बाल विवाह

वर्ष रोके गए बाल विवाह
2021-22 06
2022-23 09
2023-24 08
2024-25 07
2025-26 07
2026-27 04

खतरे में मासूम बचपन

बाल विवाह केवल एक शादी नहीं, बल्कि एक मासूम के सपनों और अधिकारों का अंत है। कम उम्र में विवाह होने के कारण बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास प्रभावित होता है। कई बार लड़कियां अपनी पढ़ाई बीच में छोडऩे को मजबूर हो जाती हैं और कम उम्र में घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ता है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई बाल विवाह ऐसे भी होते हैं, जिनकी जानकारी प्रशासन तक नहीं पहुंच पाती। जहां जागरूक नागरिक सूचना देते हैं, वहां प्रशासन समय रहते कार्रवाई कर विवाह रुकवा देता है, लेकिन अब भी कई मामले चुपचाप संपन्न हो जाते हैं।

यह है विवाह की कानूनी उम्र

महिला सशक्तिकरण विभाग के मनीष तिवारी के अनुसार भारतीय कानून के तहत विवाह के लिए लडक़ी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लडक़े की 21 वर्ष निर्धारित की गई है। इससे कम उम्र में किया गया विवाह बाल विवाह माना जाता है और यह कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है।

लड़कियों के लिए अभिशाप बनता बाल विवाह

महिला सशक्तिकरण अधिकारी वनश्री कुर्वेती का कहना है कि कम उम्र में विवाह होने से लड़कियों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है। किशोरावस्था में गर्भधारण से कई शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके साथ ही शिक्षा अधूरी रह जाती है और मानसिक तनाव बढ़ जाता है। बाल वधुओं में घरेलू हिंसा और शोषण की आशंका भी अधिक रहती है। उन्होंने बताया कि इसका असर केवल लड़कियों पर ही नहीं, बल्कि लडक़ों पर भी पड़ता है। कम उम्र में परिवार की जिम्मेदारियां आने से पढ़ाई छूट जाती है और आर्थिक दबाव बढ़ता है। अपरिपक्व उम्र में जिम्मेदारियां संभालना मानसिक तनाव का कारण बनता है।

कानून में सख्त सजा का प्रावधान

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह कराना दंडनीय अपराध है। विवाह कराने वाले माता-पिता, रिश्तेदारों के साथ-साथ पंडित, बैंड संचालक, हलवाई, घोड़ी वाले और टेंट व्यवसायी तक कार्रवाई के दायरे में आते हैं। दोषी पाए जाने पर दो वर्ष तक की सजा, एक लाख रुपये तक जुर्माना या दोनों दंड दिए जा सकते हैं। वहीं बालिका को बालिग होने के बाद विवाह निरस्त कराने का अधिकार भी प्राप्त है।

सामाजिक मानसिकता बदलने की जरूरत

समाजशास्त्री हेमलता गर्ग का कहना है कि बाल विवाह केवल पारिवारिक फैसला नहीं, बल्कि सामाजिक सोच की समस्या है। जब तक बेटियों को बोझ समझने की मानसिकता खत्म नहीं होगी, तब तक यह कुप्रथा पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकेगी। उन्होंने कहा कि बाल विवाह का असर केवल एक बच्ची तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी पीढ़ी के भविष्य को प्रभावित करता है। ऐसे में प्रशासन, समाज और परिवारों को मिलकर इस सामाजिक बुराई के खिलाफ मजबूती से खड़ा होना होगा, ताकि किसी भी मासूम का बचपन समय से पहले जिम्मेदारियों के बोझ तले दब न जाए।

ये भी पढ़ें

दो साल से सिर्फ फाइलों में दौड़ रहीं इलेक्ट्रिक बसें, अफसरों की सुस्ती से जनता की सुविधा बेहाल
कटनी
Electric city buses unable to start operations in Katni

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 May 2026 07:19 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / मासूम सपनों पर शादी का बोझ: छह वर्षों में 41 बाल विवाह रोके गए, फिर भी गुपचुप तरीके से जारी हैं प्रयास

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

उच्च शिक्षा विभाग की नई पहल: अब संकाय बदलकर भी विद्यार्थी ले सकेंगे प्रवेश

Thousands of students registered for B.Pharma and D.Pharma courses
कटनी

पहाड़ में अटकी नर्मदा की धार: 15 साल बाद भी अधूरी ‘लाइफ लाइन’, सुरंग बनाने में लगेगा और दो माह का समय

Delay in the Construction of the Narmada Tunnel
कटनी

Katni Murder: अवैध संबंध से छुटकारा पाने प्रेमिका ने रात में घर बुलाया, भाईयों के साथ मिलकर की हत्या

Katni Murder
कटनी

मैदान में उतरे प्रगणक, 15 साल बाद 16वीं जनगणना शुरू, पहले सैटेलाइट रिपोर्ट अनुसार मकानों का सूचीकरण

Census Begins in Katni District
कटनी

अल्लीनो का असर: सूरज को बादलों ने घेरा, दिन में छाया अंधेरा, तेज आंधी के साथ बारिश

कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.