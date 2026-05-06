सरपंच की नेक पहल: निजी जमीन व खर्च से बनाया सरोवर कम स्वीमिंग पूल, बच्चे कर रहे तैराकी, गांव के लोग निस्तार

कटनी. रीठी जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायत पटेहरा के पोषक ग्राम खाम्ह में जनहित की मिसाल पेश करते हुए सरपंच राम सहाय बेन ने अपने निजी संसाधनों से ऐसा कार्य किया है, जिसकी क्षेत्र में सराहना हो रही है। उन्होंने अपनी निजी जमीन पर लगभग 25 लाख रुपए की लागत से एक सुंदर सरोवर का निर्माण कराया है, जो तालाब के साथ-साथ स्विमिंग पूल की तरह विकसित किया गया है।

पेशे से जन स्वास्थ्य रक्षक के रूप में कार्यरत राम सहाय बेन ने बताया कि इस सरोवर को तैयार करने में करीब 10 वर्षों का समय लगा। लगभग आधा एकड़ क्षेत्र में बने इस तालाब की गहराई करीब 10 फीट है। इसे आधुनिक स्वरूप देने के लिए आकर्षक लाइटिंग की व्यवस्था भी की गई है, जिससे यह स्थल दिन के साथ-साथ रात में भी आकर्षण का केंद्र बना रहता है।