ग्रेड सेपरेटर: फ्लाईओवर पर चढ़ेंगे स्टील गार्डर, 10 दिन बंद रहेगा एनकेजे का मार्ग, राहगीरों की बढ़ी समस्या

कटनी. रेलवे के बहुप्रतीक्षित ग्रेड सेपरेटर प्रोजेक्ट का काम अब अपने अहम चरण में पहुंच गया है। एनकेजे क्षेत्र में फ्लाईओवर पर स्टील गार्डर चढ़ाने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जिसके चलते जीआरपी चौकी से आरपीएफ थाना के बीच का मार्ग 15 मई तक पूरी तरह बंद कर दिया गया है। प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस दौरान यहां से किसी भी प्रकार का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, क्योंकि निर्माण कार्य में भारी मशीनरी और क्रेनों का उपयोग किया जा रहा है। इस मार्ग की विशेषता यह है कि इसका उपयोग सबसे अधिक रेलवे कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। एनकेजे कटनी का प्रमुख रेलवे हब माना जाता है, जहां दो दर्जन से अधिक रेलवे कार्यालय संचालित हैं। इन कार्यालयों में हजारों की संख्या में अधिकारी और कर्मचारी प्रतिदिन कार्यरत रहते हैं। ऐसे में मार्ग बंद होने का सीधा असर उनकी दिनचर्या पर पड़ा है। कई कर्मचारियों को समय पर ड्यूटी पहुंचने के लिए अब लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है, जिससे न केवल समय की बर्बादी हो रही है बल्कि अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी बढ़ रहा है। स्थानीय रहवासियों और व्यापारियों के लिए भी यह स्थिति कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। स्कूल-कॉलेज जाने वाले छात्र, छोटे व्यापारी और रोजमर्रा के काम से निकलने वाले लोग अब वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेने को मजबूर हैं। हालांकि प्रशासन ने वैकल्पिक रास्तों की व्यवस्था का दावा किया है, लेकिन ये मार्ग अपेक्षाकृत लंबे और व्यस्त हैं, जिससे जाम और देरी की समस्या भी सामने आ रही है। गर्मी के इस मौसम में यह असुविधा और ज्यादा भारी पड़ रही है।