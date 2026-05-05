5 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

ग्रेड सेपरेटर: फ्लाईओवर पर चढ़ेंगे स्टील गार्डर, 10 दिन बंद रहेगा एनकेजे का मार्ग, राहगीरों की बढ़ी समस्या

रेलवे हब में हजारों कर्मचारियों की दिनचर्या प्रभावित, 15 मई तक आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित, वैकल्पिक रास्तों से बढ़ी दूरी और समय

2 min read
Google source verification

कटनी

image

Balmeek Pandey

May 05, 2026

Steel girders will be installed on the railway flyover

Steel girders will be installed on the railway flyover

कटनी. रेलवे के बहुप्रतीक्षित ग्रेड सेपरेटर प्रोजेक्ट का काम अब अपने अहम चरण में पहुंच गया है। एनकेजे क्षेत्र में फ्लाईओवर पर स्टील गार्डर चढ़ाने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जिसके चलते जीआरपी चौकी से आरपीएफ थाना के बीच का मार्ग 15 मई तक पूरी तरह बंद कर दिया गया है। प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस दौरान यहां से किसी भी प्रकार का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, क्योंकि निर्माण कार्य में भारी मशीनरी और क्रेनों का उपयोग किया जा रहा है। इस मार्ग की विशेषता यह है कि इसका उपयोग सबसे अधिक रेलवे कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। एनकेजे कटनी का प्रमुख रेलवे हब माना जाता है, जहां दो दर्जन से अधिक रेलवे कार्यालय संचालित हैं। इन कार्यालयों में हजारों की संख्या में अधिकारी और कर्मचारी प्रतिदिन कार्यरत रहते हैं। ऐसे में मार्ग बंद होने का सीधा असर उनकी दिनचर्या पर पड़ा है। कई कर्मचारियों को समय पर ड्यूटी पहुंचने के लिए अब लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है, जिससे न केवल समय की बर्बादी हो रही है बल्कि अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी बढ़ रहा है। स्थानीय रहवासियों और व्यापारियों के लिए भी यह स्थिति कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। स्कूल-कॉलेज जाने वाले छात्र, छोटे व्यापारी और रोजमर्रा के काम से निकलने वाले लोग अब वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेने को मजबूर हैं। हालांकि प्रशासन ने वैकल्पिक रास्तों की व्यवस्था का दावा किया है, लेकिन ये मार्ग अपेक्षाकृत लंबे और व्यस्त हैं, जिससे जाम और देरी की समस्या भी सामने आ रही है। गर्मी के इस मौसम में यह असुविधा और ज्यादा भारी पड़ रही है।

ये होंगे कार्य

निर्माण एजेंसी के अनुसार फ्लाईओवर पर स्टील गार्डर चढ़ाने का कार्य अत्यंत तकनीकी और संवेदनशील है। इसके लिए हाई कैपेसिटी क्रेन, हाइड्रोलिक उपकरण और अन्य भारी मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही पाइल फाउंडेशन, रेल वायडक्ट, कंपोजिट स्टील गर्डर, डेक स्लैब और ओपन वेब गर्डर से जुड़े अन्य कार्य भी समानांतर रूप से जारी हैं। यही कारण है कि सुरक्षा के लिहाज से मार्ग को पूरी तरह बंद करना आवश्यक समझा गया है।

1800 करोड़ का है प्राजेक्ट

करीब 1800 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा यह ग्रेड सेपरेटर प्रोजेक्ट झलवारा-कटंगी से मझगवां तक लगभग 33.40 किलोमीटर लंबा है। इसे दो हिस्सोंअप और डाउन ग्रेड सेपरेटर में विकसित किया जा रहा है। अप ग्रेड सेपरेटर का कार्य पूर्ण होकर चालू हो चुका है, जबकि डाउन लाइन पर तेजी से काम जारी है। इस परियोजना के तहत कुल 689 पियर्स पर पूरा ढांचा खड़ा किया जा रहा है, साथ ही 8 रेल ओवर रेल ब्रिज और 6 बड़े पुलों का निर्माण भी शामिल है।

ये भी पढ़ें

617 करोड़ का बजट पेश, पूर्व प्रस्ताव निकले ‘हवा-हवाई’, अनाधिकृत व्यक्ति के दखंलदाजी से सदन में हंगामा
कटनी
Municipal Corporation Budget Passed by Council

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 May 2026 07:42 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / ग्रेड सेपरेटर: फ्लाईओवर पर चढ़ेंगे स्टील गार्डर, 10 दिन बंद रहेगा एनकेजे का मार्ग, राहगीरों की बढ़ी समस्या

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

कटनी में ई-व्हीकल का बढ़ता क्रेज लेकिन चार्जिंग स्टेशन शून्य, ग्रीन एनर्जी की राह में बुनियादी ढांचे की बड़ी बाधा

Charging Stations Not Built for E-Vehicles
कटनी

नेशनल हाईवे-40 पर दर्दनाक हादसा, पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, एक युवक की मौत, पांच गंभीर

Tragic Accident
कटनी

मासूम सपनों पर शादी का बोझ: छह वर्षों में 41 बाल विवाह रोके गए, फिर भी गुपचुप तरीके से जारी हैं प्रयास

कटनी

उच्च शिक्षा विभाग की नई पहल: अब संकाय बदलकर भी विद्यार्थी ले सकेंगे प्रवेश

Thousands of students registered for B.Pharma and D.Pharma courses
कटनी

पहाड़ में अटकी नर्मदा की धार: 15 साल बाद भी अधूरी ‘लाइफ लाइन’, सुरंग बनाने में लगेगा और दो माह का समय

Delay in the Construction of the Narmada Tunnel
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.