इंजन फेल से आउटर व सेक्शन में फंसी जनता एक्सप्रेस, भीषण गर्मी में बेहाल हुए यात्री

जानकारी के अनुसार जनता एक्सप्रेस दोपहर 12.30 बजे कटनी स्टेशन पहुंची थी। निर्धारित पांच मिनट के स्टॉपेज के बाद ट्रेन को रवाना किया गया, लेकिन कुछ ही दूरी पर बी केबिन खिरहनी फाटक के पास ट्रेन अचानक रुक गई। रेलवे स्टाफ ने मौके पर सुधार कार्य शुरू किया और कुछ देर बाद ट्रेन को आगे बढ़ाया गया, लेकिन तकनीकी खामी पूरी तरह दूर नहीं हो सकी और ट्रेन फिर से खड़ी हो गई। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद दोपहर 1.45 बजे ट्रेन को रवाना किया गया, लेकिन लगभग पांच किलोमीटर आगे बढऩे पर फिर इंजन ने जवाब दे दिया और ट्रेन बीच सेक्शन में रुक गई। इसके बाद पटवारा स्टेशन से राहत इंजन भेजा गया, जिसकी मदद से ट्रेन को दोपहर करीब 2.45 बजे पटवारा स्टेशन तक लाया गया।