स्वच्छ सर्वेक्षण-2025: कटनी को टॉप-3 में लाने भोपाल की टीम ने लिया जायजा

कटनी. शहरों और नगरों को स्वच्छ बनाने के लिए सरकार और नगरीय निकाय करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं, लेकिन अपेक्षित परिणाम अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आ पाए हैं। कटनी नगर निगम अब तक देश में नंबर-1 का दर्जा हासिल नहीं कर सका है। हालांकि, आगामी अप्रेल माह में संभावित स्वच्छ सर्वेक्षण-2025 को लेकर नगर निगम, नगर परिषदों और नगर पंचायतों में तैयारियां तेज हो गई हैं।

शुक्रवार को भोपाल से केपीएमजी कंपनी की टीम कटनी पहुंची। इसमें भोपाल और जबलपुर कंसलटेंट की संयुक्त टीम शामिल रही, जिसने स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर स्वच्छ सर्वेक्षण-2025 और वॉटर प्लस 5-स्टार सर्टिफिकेट की तैयारियों की नब्ज टटोली। टीम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शहर और नगरीय निकाय सर्वेक्षण के सभी मानकों पर खरे उतरें।