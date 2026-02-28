होली के रंग बने हर्बल: महिला स्व-सहायता समूहों की पहल से सुरक्षित और स्वदेशी गुलाल तैयार

कटनी. होली के पर्व पर रंग और गुलाल का विशेष महत्व होता है। लोग उत्साह के साथ रंग खेलते हैं, लेकिन केमिकल युक्त रंगों से त्वचा, आंखों और स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान को लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए शहर एवं जिले की महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा एक सराहनीय पहल की जा रही है। महिलाएं प्राकृतिक फूलों, पत्तियों और घरेलू सामग्री से हर्बल गुलाल तैयार कर रही हैं, जो पूरी तरह सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल है।

शहर के मां जालपा स्व सहायता समूह द्वारा विशेष रूप से पालक के पत्ते, चुकंदर का रस, हल्दी, गेंदा फूल, जासौन फूल सहित अन्य प्राकृतिक स्रोतों से रंग-बिरंगे हर्बल गुलाल बनाए जा रहे हैं। गुलाल को मुलायम और सुरक्षित बनाने के लिए अरारोट का उपयोग किया जा रहा है, जिससे त्वचा पर किसी भी प्रकार की एलर्जी या दुष्प्रभाव की संभावना नहीं रहती।