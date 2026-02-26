महिलाओं की नेक पहल: पालक के पत्तों, जासोन, गुलाब व गेंदा के फूलों से बनाया हर्बल

कटनी. शहर में संचालित महिला स्व सहायता समूहों की महिलाएं आज महिला सशक्तिकरण की सशक्त मिसाल बनकर उभर रही हैं। ये महिलाएं न केवल स्वदेशी उत्पाद तैयार कर ‘वोकल फॉर लोकल’ का संदेश दे रही हैं, बल्कि अपने हुनर और परिश्रम से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी हो रही हैं। शहर के शीला स्व सहायता समूह (दुर्गा चौक) की संचालक शीला पाठक, ओम शांति स्व सहायता समूह (रोशन नगर) की स्मिता वर्मा, सरस्वती स्व सहायता समूह (दुर्गा चौक) की ललि बाई तथा रंजीता स्व सहायता समूह की रंजीता दाहिया और उनकी टीम द्वारा इस दिशा में विशेष पहल की जा रही है। महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे इन स्वदेशी उत्पादों की अधिक से अधिक बिक्री हो, समूह अलग-अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ें और स्थायी आजीविका का सृजन हो, इसी लक्ष्य के साथ उन्हें निरंतर मार्गदर्शन दिया जा रहा है। यह पहल न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करेगी, बल्कि शहर में स्वदेशी, सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों को भी बढ़ावा देगी।