राइस मिल में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड; किसी प्रकार की जनहानि नहीं

राइस मिल परिसर में बड़ी मात्रा में संग्रहित ज्वलनशील धान की भूसी को ध्यान में रखते हुए फायर टीम ने प्राथमिकता के आधार पर आग को फैलने से रोकने पर जोर दिया। उद्देश्य यह रहा कि आग आसपास के औद्योगिक प्रतिष्ठानों और आवासीय क्षेत्रों तक न पहुंचे और किसी प्रकार की बड़ी क्षति न हो।दमकल दल द्वारा हाई प्रेशर पानी की बौछार और आवश्यक अग्निशमन उपकरणों की सहायता से निरंतर कार्रवाई की गई। तीन दमकल वाहनों के माध्यम से दो ट्रिप पानी पहुंचाकर आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। समाचार लिखे जाने तक आग पर पूर्ण नियंत्रण की दिशा में प्रयास जारी थे और स्थिति शीघ्र सामान्य होने की संभावना जताई गई।