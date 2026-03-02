‘एक बाइक पर कभी 9 सवार देखे हैं? ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाता Video Viral

Traffic Rules Flout :मध्य प्रदेश के कटनी जिले में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाता एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सामने आए वीडियो में साफतौर पर देखा जा सकता है कि, एक युवक मोटरसाइकिल पर महिलाओं और बच्चों समेत 9 लोगों को न सिर्फ बाइक पर बैठाता है, बल्कि बेखौफ शख्स एक साथ इतनी जानों से खिलवाड़ करते हुए उन्हें अपने साथ बाइक पर बैठाकर ले जाता है।