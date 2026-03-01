सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, 1500 से ज्यादा पदों पर सीधी भर्ती, जानें आवेदन प्रक्रिया और वेतन

इन पदों पर परीक्षा की तारीख भी घोषित की गई है। एमपीईएसबी के मुताबिक, वनरक्षक परीक्षा 7 अप्रैल 2026 को आयोजित होगी। ये एग्जाम प्रदेश के अलग-अलग शहरों में होंगे। परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित होगी। पहली शिफ्ट सुबह 10 से दोपहर 12 और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। बात करें चयन प्रक्रिया की तो परीक्षा के बाद नंबरों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होगी।