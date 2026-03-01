मार्च में दिखेगा गर्मी का कहर, रातें तक होंगी गर्म, इस दिन से दिखेगा हीट वेव का असर

Heat Wave :मध्य प्रदेश में इस बार भीषण गर्मी का कहर देखने को मिलेगा। मार्च के महीने में ही अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। एक तरफ जहां मार्च के पहले में हफ्ते में बारिश की संभावना जताई गई है तो वहीं, दूसरी तरफ दूसरे हफ्ते से गर्मी का असर देखने को मिलेगा। वहीं, इस साल अप्रैल और मई में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने की संभावना जताई जा रहा है।