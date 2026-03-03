थाना प्रभारी की सख्त चेतावनी, अधिकारी-कर्मचारी से की अभद्रता तो होगी कड़ी कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही कैमोर थाना प्रभारी आशीष शर्मा अपने दलबल के साथ दहन स्थल पर पहुंचे। उन्होंने कमेटी के सदस्यों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि वर्तमान में बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं, इसलिए तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाना प्रतिबंधित है। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों से अभद्र व्यवहार और गाली-गलौज करने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात भी कही गई। बताया गया कि घटना की कवरेज करने पहुंचे कुछ मीडिया कर्मियों के साथ भी असामाजिक तत्वों द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जिससे कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति बन गई। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी से हालात जल्द ही सामान्य हो गए और इसके बाद होलिका दहन का कार्यक्रम शांतिपूर्वक सम्पन्न कराया गया।