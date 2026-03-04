भीषण सड़क हादसे में पिता-पुत्र की मौत बहु गंभीर, बेलगाम दौड़ती पिकअप ने बाइक सवारों को रौंदा

Horrific Accident :मध्य प्रदेश के कटनी जिले के बड़वारा थाना इलाके के अंतर्गत देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। कटनी-बरही मार्ग पर सुड्डी ग्राम मोड़ के पास तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने सामने से आ रही मोटर साइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण टक्कर में बाइक सवार पिता-पुत्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि परिवार की एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई।