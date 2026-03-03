3 मार्च 2026,

छिंदवाड़ा

चलती कार में लगी भीषण आग, बाप-बेटे की जिंदा जलकर मौत

Car Caught Fire : सीएनजी कार में आग लगने से बाप-बेटा जिंदा जल गए। इस हादसे में दोनों की मौत हो गई।

छिंदवाड़ा

image

Mohammad Faiz Mubarak

Mar 03, 2026

Car Caught Fire

चलती कार में लगी भीषण आग (Photo Source- Patrika)

Car Caught Fire :मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा शहर में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहां चलती सीएनजी कार में आग लगने से बाप-बेटा जिंदा जल गए। इस हादसे में दोनों की मौत हो गई।

दोनों की आग की चपेट में आने से मौत

दरअसल शहर के कुंडीपुरा थाना क्षेत्र में दोपहर को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक सीएनजी कार में अचानक आग लग गई। मौके पर मौजूद लोगों की मानें तो सड़क पर चल रहा था तभी चालक को नींद आ गई और वाहन सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियों से जा घुसा। कार में सीएनजी किट लगे होने के कारण गाड़ी में आग लग गई और देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। कार में सवार बाप-बेटे दोनों आग की चपेट में आने से मौत हो गई।

नींद की झपकी से माना जा रहा हादसा

बताया जा रहा है कि, मार्ग पर रविवार की देर रात करीब 3 बजे भीषण सड़क हादसा हुआ। नींद की झपकी आने से अनियंत्रित सीएनजी कार सड़क किनारे गैरेज में जा घुसी और आग का गोला बन गई। इस हृदय विदारक घटना में कार सवार पिता-पुत्र की जिंदा जलने से मौके पर ही मौत हो गई। मृतक अरुण सिंह 22, अमृत सिंह 61 साल दोनों निवासी ग्राम दीघा वाणी परासिया है।

जांच में जुटी पुलिस

बताया जा रहा है कि, छिंदवाड़ा के परासिया में रहने वाले पिता बाप-बेटे उत्तर प्रदेश से आ रहे थे, तभी यह घटना हो गई। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि दोनों सवार समेत वाहन जलकर खाक हो चुका था। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट या सीएनजी गैस रिसाव माना जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Published on:

03 Mar 2026 08:03 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / चलती कार में लगी भीषण आग, बाप-बेटे की जिंदा जलकर मौत

छिंदवाड़ा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

