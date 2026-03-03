चलती कार में लगी भीषण आग, बाप-बेटे की जिंदा जलकर मौत

बताया जा रहा है कि, छिंदवाड़ा के परासिया में रहने वाले पिता बाप-बेटे उत्तर प्रदेश से आ रहे थे, तभी यह घटना हो गई। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि दोनों सवार समेत वाहन जलकर खाक हो चुका था। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट या सीएनजी गैस रिसाव माना जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।