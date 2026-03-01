सरकारी जमीन पर पहले तम्बू, फिर झोपड़ी और अब बन गए पक्के मकान

नगर निगम क्षेत्र में शहर के आसपास गांवों में खाली पड़ी सरकारी जमीनों पर कब्जे का सिलसिला तेजी से बढ़ा है। चंदनगांव, खजरी, सिवनी प्राणमोती, मोहरली, खापाभाट, कुसमैली में लोग धड़ल्ले से राजस्व विभाग की जमीन पर कब्जा जमा रहे हैं। सिवनी प्राणमोती के गौलीढाना में भी अतिक्रमण का सिलसिला चला। वार्ड नम्बर तीन के अधीन खजरी में ईंट फैक्ट्री के आगे सरकारी जमीन पर कब्जा करने के प्रयास हो चुके है। इसी तरह हाल ही में खैरीभोपाल में दस मकानों को ध्वस्त किया गया।

