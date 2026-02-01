मेरी जामवंत और आपकी हनुमान की भूमिका: शुक्ला

भाजपा कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव, भाजपा जिला संगठन प्रभारी आदित्य बबला शुक्ला एवं प्रशिक्षण महाअभियान के संभाग प्रभारी विजय झांझरी ने कार्यशाला को संबोधित किया।

भाजपा जिला संगठन प्रभारी आदित्य शुक्ला ने कहा कि भाजपा देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। उसका कारण केवल चुनावी रणनीति नहीं, बल्कि मजबूत वैचारिक आधार और समर्पित कार्यकर्ताओं की तपस्या है। उन्होंने कहा कि इन्हीं आदर्शों और सिद्धांतों के बल पर भाजपा ने केंद्र और प्रदेश में स्थायी और मजबूत सरकार बनाई तथा देश और प्रदेश को निर्णायक नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने खुद और जामवंत और कार्यकर्ताओं को हनुमान बताया।

भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने कहा कि पं. दीनदयाल उपाध्याय का नाम हमारे लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा। प्रशिक्षण न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में सुधार लाता है, बल्कि यह हमें नये दृष्टिकोण और सोच के आयाम भी प्रदान करता है।

प्रशिक्षण महाअभियान के संभाग प्रभारी विजय झांझरी ने पीपीटी प्रजेंटेशन एवं एआई की जानकारी दी। बताया गया कि 7 अप्रैल से 14 अप्रैल तक मंडल स्तर पर और 15 अप्रैल से 20 मई तक जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा।

