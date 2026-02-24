टाटानगर इतवारी एक्सप्रेस को छिंदवाड़ा तक बढ़ाया जाए, पेंचवेली में जुड़े एसी टू व थ्री कोच

छिंदवाड़ा. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की 21 वीं बैठक महाप्रबंधक तरुण प्रकाश की अध्यक्षता में जोनल कांफ्रेंस हॉल बिलासपुर में आयोजित की गई। महाप्रबंधक तरुण प्रकाश के हस्ते जेडआरयूसीसी मेम्बर का शाल श्रीफल से अभिनंदन किया गया। जिले का प्रतिनिधित्व जिले के एकमात्र सदस्य के रूप में सांसद प्रतिनिधि जेडआरयूसीसी मेम्बर सत्येन्द्र ठाकुर ने किया, उन्होंने जिले के रेल विकास से संबंधित कई विषयों को मीटिंग में प्रमुखता से उठाया है, छिंदवाड़ा से इंदौर उज्जैन के लिए एक इंटरसिटी ट्रेन प्रारंभ की जाए क्योंकि इंदौर मध्यप्रदेश का शिक्षा का हब है बड़ी संख्या में विधार्थी अध्ययन के लिए इंदौर जाते है। साथ ही महाकाल की नगरी उज्जैन के लिए भी प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु का आवागमन होता रहता है। छिंदवाड़ा होकर प्रतिदिन इंदौर चलने वाली पेंचवेली ट्रेन म एसी टूे और एसी थ्री व स्लीपर के कोच बढ़ाए जाने चाहिए।