लगातार नोटिस देने के बाद भी उद्योग और बड़े संस्थान नहीं दिखा रहे फायर एनओसी में रुचि

शहर में जनवरी-फरवरी में दो आग की घटनाएं हो चुकी है लेकिन बड़े उद्योग और संस्थाएं फायर एनओसी लेने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। नगर निगम का अग्नि शमन विभाग अब तक 350 संस्थाओं को नोटिस दे चुका है। केवल 150 संस्थाओं ने रुचि लेकर काम किया है। शेष संस्थाओं को नोटिस पे नोटिस देकर समझाइश दी जा रही है।

अग्नि शमन अधिकारियों की मानें तो निगम के 48 वार्डो में 350 लघु उद्योग, अस्पताल, स्कूल, मेरिज लॉन और अन्य संस्थाएं है। इन संस्थाओं में खुद का फायर सिस्टम विकसित करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए फायर एनओसी हासिल करने का नोटिस दिया जा चुका है। अधिकांश संस्थाओं में अब तक फायर सिस्टम विकसित नहीं हो पाया है। दरअसल इसका कारण नियम की कमी है। इस पर केवल 500 से 1000 रुपए का जुर्माना वसूल करने का नियम है। इस वजह से लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। फायर सिस्टम विकसित करने में 2 से 2.50 लाख रुपए का खर्च है।

