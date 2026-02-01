MP के इस गांव में मिला 6 करोड़ साल पुराना ‘खजाना’, विदेशी वैज्ञानिकों में उत्साह

4.5 से 6 करोड़ साल पुराने इन जीवाश्मों (60 million year old fossils) ने मध्य भारत को वैश्विक वैज्ञानिक नक्शे पर पहचान दिलाई है, लेकिन अब तक इस स्थल को संरक्षित जियो-हेरिटेज साइट का दर्जा नहीं मिल पाया है। शोध के दौरान यहां मिले वनस्पति जीवाश्मों की उम्र की पुष्टि अमरीका के कोलोराडो विवि में कार्बन डेटिंग परीक्षण से हो चुकी है। महाराष्ट्र के भंडारा निवासी वनस्पति वैज्ञानिक प्रो. दशरथ कापगते ने 1980 से लगातार मोहगांव कला में शोध करते हुए 200 से अधिक जीवाश्म एकत्रित किए है। उनके कार्य ने इस क्षेत्र को मध्य भारत के जीवाश्म अध्ययन का प्रमुख केंद्र बना दिया है।