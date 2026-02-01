आधी रात को बदमाशों का आतंक, 6 घरों में की लाखों की लूट

डकैत संतोषी माता वार्ड में वनकर्मी सुनील यदुवंशी के घर में दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। सुनील ने बताया कि दरवाजा तोड़कर लगभग 10-15 हथियार बंद डकैत घर में घुस आए थे तथा मुझे, पत्नि और दो बच्चों को अंदर के कमरे में बंद कर दिया। यहां से एक बड़ा एक छोटा मंगलसूत्र, कान के छोटे बड़े झाले, पैर पट्टी, कमरबंद, चांदी की अंगूठी, बच्चे के गले की चैन और वेतन के 10 हजार रुपए चुराकर मोबाइल तोड़ दिया। इसके बाद अकेली घर में सो रही महिला कंचन पति सुनिल कौशिक के घर का दरवाजा तोड़कर डकैत घर में दाखिल हुए। जिससे महिला बुरी तरह डर गई। महिला को चुपचाप जेवर उतारकर देने के लिए कहा तो उसने जेवर दे दिए, यहां भी मोबाइल तोड़ दिया। डकैतों ने कन्या छात्रावास के पास रहने वाले मनीष शर्मा, सुभाष आहके के मकान में भी चोरी का प्रयास किया। परंतु जागने और चीख पुकार के कारण वो सफल नहीं हो पाए।