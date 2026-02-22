सिम्स को मिला 250 करोड़ का बजट, हो सकेगा निर्माण कार्य पूर्ण

छिंदवाड़ा. राज्य सरकार के वर्ष 2026-27 के बजट में छिंदवाड़ा व पांढुर्ना की 24 सडक़ों के निर्माण के लिए 266 करोड़ 89 लाख दिए है जिससे 142.73 किलोमीटर सडक़ नेटवर्क मजबूत होगा। हॉर्टिकल्चर कॉलेज के लिए 32 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही उच्च शिक्षा विभाग के लिए इस बजट में छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज में बन रहे 899 बेड के अस्पताल के लिए अंतिम बजट राशि 250 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गई। इस राशि से अंतिम चरण का कार्य पूर्ण हो जाएगा तथा बजट की उपलब्धता के आधार पर बचे हुए कार्य जल्द से जल्द शुरू हो जाएंगे। जुलाई तक सिम्स के अस्पताल के निर्माण कार्य को पूर्ण करने का दावा किया जा रहा था ऐसे में 250 करोड़ रुपए मिलने पर अब समय पर कार्य पूर्व तथा अस्पताल शुरुआत हो सकेगी। मेडिकल कॉलेज डीन डॉ अभय कुमार सिन्हा ने बताया कि बजट में दिख रहा है कि मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के निर्माण के लिए 250 करोड़ रुपए का बजट मिला है। वहीं पीआईयू अधिकारियों की माने तो इतने बजट में सिम्स के अस्पताल का कार्य पूर्ण हो जाएगा तथा अतिरिक्त बजट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।