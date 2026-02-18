परासिया नपा के एकाउंटेंट को पांच हजार की रिश्वत लेते ईओडब्ल्यू ने दबोचा

प्रार्थी लालजी पिंडरारोची ने बताया कि वह सफाई कर्मी के पद से अगस्त 2025 में सेवानिवृत्त हुआ था। सेवानिवृत्त होने के बाद भी उसे ग्रेच्युटी फंड नहीं मिला तथा पेंशन भी शुरू नहीं हो पाई थी। जिसके बाद वह एकाउंटेंट शैलेंद्र शर्मा से मिला था, एकाउंटेंट ने ग्रेच्युटी फंड व पेंशन जारी करवाने के एवज में 25 हजार रुपए की डिमांड की थी। 20 हजार रुपए देने के बाद भी एकाउंटेंट कार्य नहीं कर रहा था तथा बकाया पांच हजार रुपए की लगातार मांग कर रहा था। परेशान होकर रिटायर कर्मी ने 13 फरवरी 2026 ईओडब्ल्यू जबलपुर को शिकायत आवेदन दिया था। शिकायत के सत्यापन के बाद ईओडब्ल्यू ने शिकायत को सही पाया, जिसके बाद एकाउंटेंट को ट्रैप करने के लिए टीम पहुंची थी। टीम ने नपा कार्यालय में रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकडऩे के बाद प्रार्थी के ग्रेच्युटी फंड व पेंशन के दस्तावेज जब्त किए।