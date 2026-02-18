18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छिंदवाड़ा

परासिया नपा के एकाउंटेंट को पांच हजार की रिश्वत लेते ईओडब्ल्यू ने दबोचा

नियमित सफाई कर्मी के रिटायर होने पर ग्रेच्युटी फंड व निकलवाने मांगी थी रिश्वत, 20 हजार पहले ले चुका था, नपा कार्यालय में ले रहा था रिश्वत

2 min read
Google source verification

छिंदवाड़ा

image

Jitendra Singh Rajput

Feb 18, 2026

EOW teem

EOW teem

छिंदवाड़ा. ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ) जबलपुर ने डोंगर परासिया नगरपालिका में दबिश देकर कार्यालय के एकाउंटेंट शैलेंद्र (54) पिता महेश शर्मा को पांच हजार रूपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। नियमित सफाई कर्मी लालजी (62) पिता सुंदरलाल पिंडरारोची निवासी कुम्हारी मोहल्ला परासिया के रिटायर होने के बाद उसे अपनी ग्रेच्युटी फंड तथा पेशन जारी करवाना था जिसे जारी करने के लिए अकाउंटेंट शैलेंद्र शर्मा 25 हजार की मांग कर रहा था, रिटायर कर्मी ने पूर्व में 20 हजार रूपए दिए थे लेकिन पांच हजार रुपए के लिए एकाउंटेंट दवाब बना रहा था। परेशान होकर रिटायर कर्मी ने ईओडब्ल्यू को शिकायत की थी, जिसके बाद ईओडब्ल्यू ने मंगलवार को एकाउंटेंट को नगरपालिका कार्यालय में रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़ा था।

प्रार्थी लालजी पिंडरारोची ने बताया कि वह सफाई कर्मी के पद से अगस्त 2025 में सेवानिवृत्त हुआ था। सेवानिवृत्त होने के बाद भी उसे ग्रेच्युटी फंड नहीं मिला तथा पेंशन भी शुरू नहीं हो पाई थी। जिसके बाद वह एकाउंटेंट शैलेंद्र शर्मा से मिला था, एकाउंटेंट ने ग्रेच्युटी फंड व पेंशन जारी करवाने के एवज में 25 हजार रुपए की डिमांड की थी। 20 हजार रुपए देने के बाद भी एकाउंटेंट कार्य नहीं कर रहा था तथा बकाया पांच हजार रुपए की लगातार मांग कर रहा था। परेशान होकर रिटायर कर्मी ने 13 फरवरी 2026 ईओडब्ल्यू जबलपुर को शिकायत आवेदन दिया था। शिकायत के सत्यापन के बाद ईओडब्ल्यू ने शिकायत को सही पाया, जिसके बाद एकाउंटेंट को ट्रैप करने के लिए टीम पहुंची थी। टीम ने नपा कार्यालय में रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकडऩे के बाद प्रार्थी के ग्रेच्युटी फंड व पेंशन के दस्तावेज जब्त किए।

ईओडब्ल्यू ने एकाउंटेंट पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित 2018 की धारा 7 (ए) तहत कार्रवाई की है। कार्रवाई में शामिल टीम में एसडीओपी श्रीधामी, निरीक्षक भुवनेश्वरी चौहान, प्रधान आरक्षक गगन, आरक्षक अभिनव, नदीम, सागर सहित अन्य सदस्य शामिल रहे।

मूल पद है सहायक शिक्षक, कुछ समय से था प्रभार में

आरोपी शैलेंद्र शर्मा का मूल पद सहायक शिक्षक है जो नगर पालिका के स्कूल में पदस्थ है। नपा की लेखपाल के अवकाश पर होने से शिक्षक से नगरपालिका में लेखापाल का काम लिया जा रहा था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Feb 2026 12:05 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / परासिया नपा के एकाउंटेंट को पांच हजार की रिश्वत लेते ईओडब्ल्यू ने दबोचा

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 LIVE : मोहन सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट, किसानों, युवाओं और महिलाओं पर फोकस

MP Budget 2026 LIVE
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

छिंदवाड़ा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘No Case…No FIR…बजरंगी काटेंगे 10-10 बांग्लादेशियों का सिर’; जमकर बरसे टी राजा सिंह

छिंदवाड़ा

एमपी में 5 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाया अकाउंटेंट, EOW की बड़ी कार्रवाई

mp news
छिंदवाड़ा

प्लास्टिक मुक्त होगा देवगढ़ और चिमटीपुर, पर्यटक नहीं ले जा पाएंगे साथ

जिला पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद की बैठक
छिंदवाड़ा

सेगमेंटल स्पाइनल एनेस्थीसिया से की गई जटिल स्तन शल्यक्रिया

jila asptaal
छिंदवाड़ा

बॉडी बिल्डिंग में छिंदवाड़ा का नितिन रघुवंशी बना मिस्टर मप्र

chhindwara news
छिंदवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.