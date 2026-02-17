एमपी में 5 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाया अकाउंटेंट, EOW की बड़ी कार्रवाई

आरोपी अकाउंटेंट शैलेंद्र शर्मा नगर पालिका के रिटायर्ड सफाई कर्मी को फंड और पेंशन का भुगतान रिश्वत लेने के लिए रोक दिया था। ईओडब्ल्यू ने मंगलवार को कार्रवाई करते हुए आरोपी शैलेंद्र शर्मा नगर पालिका डोंगर परासिया जिला छिंदवाड़ा में राशि 5000/-रुपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित 2018 की धारा 7(ए) के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है