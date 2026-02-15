एसएनसीयू में ही नवजात का हो सकेगा एक्स-रे, जल्द पोर्टेबल एक्स-रे सुविधा

छिंदवाड़ा. गायनिक वार्ड के पीछे स्थित विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई ( एसएनसीयू ) में बढ़ते भार को देखते हुए पोर्टेबल एक्स-रे की सुविधा जल्द मिलेगी। अब वार्ड में बेड के बाजू में ही भर्ती हुए नवजात का एक्स-रे हो सकेगा। वर्तमान में जन्म के तत्काल बाद गंभीर रूप से बीमार नवजात को एक्स-रे के लिए वार्ड से एक्स-रे विभाग तक ले जाना पड़ता था, जबकि कई बार स्थिति यह रहती थी कि नवजात ऑक्सीजन पर होता है। ऐसे में यह पोर्टेबल एक्स-रे मिलने से नवजात का वार्ड में ही बेड पर एक्स-रे हो सकेगा। एसएनसीयू वार्ड की ओर से मेडिकल कॉलेज डीन को इस एक्स-रे मशीन के लिए प्रस्ताव दिया गया था, डीन डॉ अभय कुमार सिन्हा ने शनिवार को निरीक्षण के दौरान निर्णय लेते हुए एक्स-रे मशीन देने का निर्णय लिया है।