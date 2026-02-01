खजरी चौक पर हटाए गए अतिक्रमण, दो ठेले और दो लोहे के स्टैण्ड जब्त



ग्राम मारई में शुक्रवार को उप संचालक कृषि जितेन्द्र कुमार सिंह ने अपने कृषि एवं आत्मा परियोजना के मैदानी अमले के साथ महिला कृषक वंदना इंगले के खेत का निरीक्षण किया। चना रिज फरो फसल प्रदर्शन किस्म आर.वी.जी.- 204 और गेहूं की किस्म डी.बी.डब्ल्यू.- 303 गेहूं फसल प्रदर्शन का अवलोकन किया। महिला कृषक वंदना इंगले ने बनाई जा रही केंचुए की खाद, पशु आहार अजोला एवं नेपियर घास को देखा। प्रेरणा स्व-सहायता समूह, संगम महिला मंडल की महिलाओं के कार्यों को देखा व कृषकों से चर्चा की।