हर्रई और बिछुआ में कम उम्र में हो रही बेटियों की शादी



जिले की जनसंख्या 23.74 लाख है। इनमें 37 फीसदी आदिवासी परिवार रहते हैं। पांच फीसदी क्रीमीलेयर परिवार को छोडकऱ शेष मजदूरी और खेत पर निर्भर है। इन परिवारों में यह कुप्रथा है कि 15-16 वर्ष में ही बालिका का विवाह कर दिया जाता है। जबकि सरकार के बाल विवाह निरोधक एक्ट में अधिकतम आयु 18 वर्ष है। इस स्थिति में बालिकाओं का विवाह करने पर उन्हें शारीरिक और मानसिक स्तर की समस्याएं होती है। इसके बावजूद भी लोग समझने को राजी नहीं है। आम तौर पर उन्हें अपनी बालिकाओं के कच्ची उम्र में दिग्भ्रमित होने, कहीं चली जाने या फिर घर छोडऩे का भय सताता है। इस चक्कर में शादियों को कम उम्र में करने की परंपरा चली जा रही है।

