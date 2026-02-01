छिंदवाड़ा में निर्माणाधीन मकान के टैंक में मिली लापता बच्चे की बॉडी

मंगलवार की सुबह फिर परिजन फिर से बच्चे की तलाश में निकले तो वार्ड 15 सकरवाड़ा मार्ग पर महेंद्र पीपले के निर्माणाधीन मकान में बने पानी के टैंक में कासिम का शव उतराता मिला। शव देखकर परिजन के होश उड़ गए। तुरंत सूचना पुलिस को दी गई जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। बालक के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। पुलिस इस बात की जानकारी जुटा रही है कि बालक पानी के टैंक के पास कैसे पहुंचा। संभावना जताई जा रही है कि बालक खेलते समय निर्माणाधीन मकान के पास चला गया तथा वह टैंक में गिरकर हादसे का शिकार हो गया। अमरवाड़ा टीआई राजेंद्र धुर्वे ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है तथा इस मामले की जांच की जा रही है।