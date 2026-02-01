घर में घंटों तक फंदे पर लटकी रही पुलिसकर्मी की पत्नी

मौके पर पहुंची एफएसएल को घटना स्थल से तीन पेज का सुसाइड नोट मिला है जिसमें पारिवारिक विवाद व बीमारी के साथ ही विभाग में पदस्थ महिला एसआई से प्रेम प्रसंग के बारे में भी लिखा है। सूत्रों के अनुसार महिला ने पूर्व में भी पांढुर्ना के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को एक शिकायत की थी। पुलिस ने सुसाइड नोट जब्त किया है तथा उसकी जांच की जा रही है। आशीष धुर्वे टीआई कोतवाली थाना ने बताया कि आरक्षक की पत्नी ने आत्महत्या की है। उसके पास से तीन पेज का सुसाइड नोट मिला है। इस मामले में मर्ग कायम कर जांच की जा रही है।