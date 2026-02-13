अनियंत्रित होकर पलटी स्कूल बस, स्कूल स्टाफ व बच्चे घायल

छिंदवाड़ा में रोहना बायपास के पास गुरुवार की दोपहर चौपहिया वाहन तथा ट्रैक्टर की आमने सामने से टक्कर हो गई। इस हादसे में 12 मजदूर घायल हो गए सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देहात पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार उमरेठ की तरफ जा रही के मजदूरों से भरा चौपहिया वाहन और ट्रैक्टर की टक्कर हो गई। सभी मजदूर मजदूरी करने उमरेठ जा रहे थे। इस हादसे में बेबी (35) पति नरेंद्र यादव, बबीता (25)पिता दिनेश यादव, बेबी (45) पति जनपत यादव, दीपिका (22) पिता गोवर्धन यादव, प्रीति (23) पिता रामचरण आम्रवंशी, कमलवती (45) पति लकी राम यादव, रश्मी (17) पिता अमृतलाल यादव, अंतर (45) पति अमीर चंद यादव, मीरा (35) पति संदेश यादव, सोनिया (26) पति सुमर चंद यादव, उषा (40) पति शैलेश यादव, रोशनी पिता (20) महत लाल यादव घायल हुए है।