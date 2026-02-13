विधानसभा में गूंजेगा फिर परासिया के कफ सिरप का मामला

जिले में परासिया में कफ सिरप से बच्चों की मौत होने का मामला शांत नहीं हो पाया है। विधायक इस प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग को उठाएंगे। इसी तरह अम्बाड़ा में दो बालिकाओं के लापता होने, पेंच और कन्हान नदी में रेत के अवैध खनन और पाठई में महाविद्यालय की मांग जैसे मुद्दे विधानसभा में उठाए जाएंगे। बजट सत्र के लिए विधायकों ने 75 से अधिक सवाल लगाए हैं। इनमें विधायक नांदनवाड़ी में एकलव्य विद्यालय, ग्रामीणों की प्रमुख जरूरत, पेयजल सडक़, पुल-पुलियों की मांग, अवैध शराब, जुआं, कोयला चोरी के मुददे उठाएंगे। आदिवासियों की जमीन हथियाने, कोयला खदान बंद होने के मामले भी उठाएंगे।

