16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छिंदवाड़ा

सेगमेंटल स्पाइनल एनेस्थीसिया से की गई जटिल स्तन शल्यक्रिया

मेडिकल कॉलेज में एनेस्थीसिया तकनीक की बड़ी उपलब्धी, महिला थी फाइलॉइड ट्यूमर से परेशान, किया गया सफल ऑपरेशन

2 min read
Google source verification

छिंदवाड़ा

image

Jitendra Singh Rajput

Feb 16, 2026

jila asptaal

jila asptaal

छिंदवाड़ा. आधुनिक चिकित्सा दौर में एनेस्थीसिया तकनीकों में निरंतर प्रगति हो रही है। स्तन कैंसर की सर्जरी, विशेष रूप से मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टॉमी (एमआरएम) में पारंपरिक रूप से जनरल एनेस्थीसिया का उपयोग किया जाता रहा है, लेकिन अब छिंदवाड़ा के सीआईएमएस मेडिकल कॉलेज में सेगमेंटल स्पाइनल एनेस्थीसिया एक सुरक्षित एवं प्रभावी विकल्प के रूप में उभरकर सामने आया है।

छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण उपलब्धी दर्ज की है। 41 वर्षीय महिला रोगी जो बाएं स्तन में अत्यंत विशाल फाइलॉइड ट्यूमर से पीडि़त थीं, उनका एक जटिल ऑपरेशन 10 फरवरी को सफलतापूर्वक किया गया। आमतौर पर इस प्रकार की शल्यक्रिया जनरल एनेस्थीसिया के अंतर्गत की जाती है, जिसमें रोगी को पूरी तरह बेहोश करना पड़ता है तथा दवाओं के संभवत: व्यापक प्रभाव के कारण ऑपरेशन के बाद श्वसन संबंधी समस्याएं, मतली, अधिक समय तक निगरानी और आईसीयू में भर्ती की संभावना बढ़ जाती है।

इन संभावित जोखिमों को ध्यान में रखते हुए सीआईएमएस, छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज के एनेस्थीसिया विभाग ने आधुनिक एवं उन्नत तकनीक सेगमेंटल स्पाइनल एनेस्थीसिया का चयन किया। इस तकनीक के माध्यम से सर्जरी के दौरान रोगी पूरे समय होश में रही, श्वसन प्रणाली पर न्यूनतम प्रभाव पड़ा तथा हेमोडायनामिक स्थिरता बेहतर बनी रही।

क्या है सेगमेंटल स्पाइनल एनेस्थीसिया

विशेषज्ञों के अनुसार सेगमेंटल स्पाइनल एनेस्थीसिया एक उन्नत क्षेत्रीय एनेस्थीसिया तकनीक है, जिसमें रीढ़ की हड्डी के केवल सीमित और आवश्यक हिस्से को ही सुन्न किया जाता है। इससे सर्जरी के दौरान एवं बाद में बेहतर दर्द नियंत्रण मिलता है, कम दवाओं की आवश्यकता पड़ती है, आईसीयू की जरूरत घटती है और मरीज की रिकवरी तेज होती है। इन्हीं कारणों से यह तकनीक अधिक सुरक्षित और किफायती विकल्प के रूप में साबित हो रही है।

चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि इस सफलता से भविष्य में जटिल स्तन शल्यक्रियाओं में जनरल एनेस्थीसिया के स्थान पर आधुनिक क्षेत्रीय एनेस्थीसिया तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।

इस टीम ने की जटिल शल्यक्रिया

यह एनेस्थीसिया प्रक्रिया विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. अश्विन पटेल, एसोसिएट प्रोफेसर डॉ सोनाली त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ अरुण भुमरकर एवं सीनियर रेजिडेंट डॉ अक्षिता मोहन के नेतृत्व में की गई। वहीं इस अत्यंत जटिल स्तन शल्यक्रिया को एसोसिएट प्रोफेसर डॉ नंदरामधाकरिया एवं डॉ हर्षा साहू ने अत्यंत कुशलता एवं दक्षता के साथ बिना किसी जटिलता के सफलतापूर्वक पूर्ण किया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Feb 2026 12:10 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / सेगमेंटल स्पाइनल एनेस्थीसिया से की गई जटिल स्तन शल्यक्रिया

बड़ी खबरें

View All

छिंदवाड़ा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बॉडी बिल्डिंग में छिंदवाड़ा का नितिन रघुवंशी बना मिस्टर मप्र

chhindwara news
छिंदवाड़ा

वेयर हाउस से चोरी कर ले गए थे साढ़े तीन लाख का गेंहू, पुलिस ने पकड़े सात आरोपी

kundipura police
छिंदवाड़ा

एसएनसीयू में ही नवजात का हो सकेगा एक्स-रे, जल्द पोर्टेबल एक्स-रे सुविधा

jila asptaal chhindwara
छिंदवाड़ा

ट्रांसपोर्ट नगर का प्रोजेक्ट रिटनिंग वॉल और दूसरे निर्माण कार्य जोडऩे से पहुंचा 40 करोड़

chhindwara nagar nigam temporary employees termination mp news
छिंदवाड़ा

खजरी चौक पर हटाए गए अतिक्रमण, दो ठेले और दो लोहे के स्टैण्ड जब्त

uit ne atikraman se ghire 66 kiyoskon ko mittee mein milaaya
छिंदवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.