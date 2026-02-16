सेगमेंटल स्पाइनल एनेस्थीसिया से की गई जटिल स्तन शल्यक्रिया

छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण उपलब्धी दर्ज की है। 41 वर्षीय महिला रोगी जो बाएं स्तन में अत्यंत विशाल फाइलॉइड ट्यूमर से पीडि़त थीं, उनका एक जटिल ऑपरेशन 10 फरवरी को सफलतापूर्वक किया गया। आमतौर पर इस प्रकार की शल्यक्रिया जनरल एनेस्थीसिया के अंतर्गत की जाती है, जिसमें रोगी को पूरी तरह बेहोश करना पड़ता है तथा दवाओं के संभवत: व्यापक प्रभाव के कारण ऑपरेशन के बाद श्वसन संबंधी समस्याएं, मतली, अधिक समय तक निगरानी और आईसीयू में भर्ती की संभावना बढ़ जाती है।