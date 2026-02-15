ट्रांसपोर्ट नगर का प्रोजेक्ट रिटनिंग वॉल और दूसरे निर्माण कार्य जोडऩे से पहुंचा 40 करोड़



ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण लम्बे समय से लटका हुआ है। महापौर और भाजपा पार्षद इस पर बजट का अभाव समेत अन्य समस्याएं बता रहे हैं। इसके अलावा अन्य प्रोजेक्ट लंबित है। इस पर निश्चित ही नियम से काम होना चाहिए। जिसका इंतजार नगर वासी कर रहे हैं।

-सोनू मागो, अध्यक्ष, नगर निगम।

निगम में ट्रांसपोर्ट नगर की नई कार्ययोजना तैयार हो रही है। इस पर तेजी से काम होगा। सारे नियम प्रक्रियाओं का पालन प्रोजेक्ट में किया जाएगा। इस कार्य से ट्रकों के आवागमन से संबंधित समस्या का निराकरण होगा।

-विक्रम अहके, महापौर।

ट्रांसपोर्ट नगर का नया डीपीआर तैयार हो गया है। इसमें रिटर्निग वाल समेत अन्य निर्माण कार्याे को जोडऩे से लागत 40 करोड़ रुपए हो गई है। इस प्रस्ताव को निगम परिषद की बैठक में रखा जाएगा। फिर उस पर निर्णय अनुसार प्लॉट के ई-टेंडर किए जाएंगे।

-सीपी राय, आयुक्त नगर निगम।

