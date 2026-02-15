वेयर हाउस से चोरी कर ले गए थे साढ़े तीन लाख का गेंहू, पुलिस ने पकड़े सात आरोपी

पुलिस ने चोरी की घटना के बाद समीप के सीसीटीवी खंगाले तथा कई तकनीकी संसाधनों का उपयोग शुरू किया। पुलिस ने सबसे पहले वेयर हाउस के गार्ड धु्रव सिंह से बारीकी से पूछताछ की थी जिसमें उसने बताया कि उसके पास पिछले तीन दिनों से दो युवक आ रहे थे जो खुद को बाजू के वेयर हाउस का गार्ड बताते थे। दोनों ने उसे शराब पिलाई थी तथा जिस दिन चोरी हुई थी उस दिन भी दोनों आए तथा शराब पिलाई थी। पुलिस ने सात आरोपियों को पकड़ा है जिसमें पिकअप वाहन के चालक भी शामिल है। पुलिस ने इस मामले में हेमन्त उर्फ अंकुर (30) पिता कांता प्रसाद विश्वकर्मा निवासी शंकर नगर परासिया मार्ग थाना देहात, राकेश (28) पिता गोविन्द धुर्वे निवासी गुप्ता किराना स्टोर के पीछे परासिया मार्ग थाना देहात, गोपाल (25) पिता अटल उइके निवासी पोआमा थाना देहात, राकेश (29) पिता सुरेश डेहरिया निवासी पोआमा चौक थाना देहात, सत्यम (22) पिता शिवप्रसाद तेकाम निवासी पुराना देहात थाना के सामने परतला, संतलाल (21) पिता सम्मरभलावी निवासी ग्राम भौरोपानीमोहखेड़ तथा दीपक (27) पिता लेखराम परतेती निवासी ग्राम अम्बाझिरीमोहखेड़ को आरोपी बनाया है।