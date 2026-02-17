प्लास्टिक मुक्त होगा देवगढ़ और चिमटीपुर, पर्यटक नहीं ले जा पाएंगे साथ

छिंदवाड़ा. जिले के पर्यटन विकास को नई दिशा देते हुए पर्यटन ग्राम देवगढ़ और चिमटीपुर को पूर्णत: प्लास्टिक मुक्त बनाने का निर्णय लिया गया है। दोनों पर्यटन ग्रामों में प्लास्टिक सामग्री के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। पर्यटक गांव के भीतर पानी की प्लास्टिक बोतलें एवं खाद्य सामग्री के प्लास्टिक पाउच नहीं ले जा सकेंगे। इसके लिए गांव के बाहर जांच नाका स्थापित किया जाएगा। जिला प्रशासन स्थानीय जनसमुदाय के सहयोग से इस पहल को प्रभावी रूप से लागू करेगा। कलेक्टर हरेंद्र नारायन की अध्यक्षता में जिला पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है। बैठक में पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पाण्डेय, डीएफओ साहिल गर्ग, सीईओ जिला पंचायत अग्रिम कुमार, एडीएम धीरेन्द्र सिंह, नगर निगम आयुक्त सीपी राय, नोडल अधिकारी बलराम राजपूत, पर्यटन प्रबंधक गिरीश लालवानी सहित परिषद के अन्य सदस्य एवं संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।