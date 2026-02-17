‘No Case…No FIR’, बजरंगी काटेंगे 10-10 बांग्लादेशियों का सिर; जमकर बरसे टी राजा सिंह

MP News: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आयोजित हिंदू गर्जना रैली के बाद हिंदू नेता और विधायक टी राजा सिंह ने सभा को संबोधित किया। जिसमें उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज 12 वर्ष की उम्र में युद्धकला में माहिर हो गए थे। आज 20 से 25 साल का बच्चा मोबाइल में बिजी है। परिवार में बच्चों को देश-धर्म और समाज की जानकारी नहीं है यह गंभीर विषय है। प्रत्येक सनातनी को चाहिए कि अपने बच्चों को देश और धर्म का ज्ञान दे। आने वाले खतरों के प्रति आगाह करें। देश में जहां भी हिंदूओं की आबादी कम हो रही है वहां पर हिंदू परेशान हो रहा है। पलायन हो रहा है।