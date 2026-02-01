नुक्कड़ नाटक से बाल विवाह के दुष्प्रभाव से कराया अवगत, शासकीय कॉलेज में आयोजन

छिंदवाड़ा. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत असंगठित श्रमिकों के पंजीयन हेतु विशेष अभियान का द्वितीय चरण ग्रामीण क्षेत्रों में 16 फरवरी से 15 मार्च 2026 तक संचालित किया जा रहा है। श्रम पदाधिकारी ने बताया कि इस योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न श्रमिकों को प्रदान किया जा रहा है। इनमें संबल योजना में पंजीकृत श्रमिक, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण योजना में पंजीकृत श्रमिक, निर्माण कार्यों में लगे मजदूर, रिक्शा चालक, हाथ ठेला चालक, सफाई कर्मी, आशा कार्यकर्ता, घरेलू कामकाज करने वाले श्रमिक, कृषि मजदूर, ईंट भट्टों पर कार्यरत श्रमिक, भूमिहीन मजदूर, बीड़ी मजदूर, हाथकरघा मजदूर, सिर पर बोझा उठाने वाले श्रमिक एवं कचरा उठाने वाले मजदूर योजना में पंजीयन करवा सकते हैं।